Tarih dersini Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler

Bilecik’te Ertuğrul Gazi Lisesi öğrencileri okul dışı eğitim programı kapsamında tarih dersinin Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler.
Bilecik'te Ertuğrul Gazi Lisesi öğrencileri okul dışı eğitim programı kapsamında tarih dersinin Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "okul dışı öğrenme ortamları" başlığı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalışmalar kapsamında tarihi mekanları dersliğe dönüştürüldü. Bu kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi 500 son sınıf öğrencisi Tarih Öğretmeni Adile Gizer eşliğinde tarih dersinin Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler.