‘Tarih ve Kültür Sohbetleri' uzun bir aradan sonra yeniden başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nün organize ettiği ‘Tarih ve Kültür Sohbetleri' programının 118'incisi uzun bir süre sonra Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öncülüğünde yeniden başlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarih Bölümü'nün organize ettiği ve 117 programa ulaşan ‘Tarih ve Kültür Sohbetleri' uzun bir aradan sonra nihayet yeniden başladı. Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Refik Arıkan altı buçuk yıllık bir aradan sonra yeniden ‘Tarih ve Kültür Sohbetleri' programlarının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bundan sonra da Tarih Bölümü ve Osmanlı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak düzenli aralıklarla ‘Tarih ve Kültür Sohbetleri' programlarına devam edeceklerini vurguladı. Arıkan, şehir ve üniversite arasında büyük bir sinerji oluşturan ve markalaşan bu programları başlatan üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan ile Tarih ve Kültür Sohbetleri'ne sahip çıkarak kendilerini teşvik eden ve yeniden başlamasını sağlayan Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür etti.

Büyük bir ilgi ve teveccüh gören 118'inci program Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programın konuğu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul oldu. Yurdakul da konuşmasına uzun yıllar devam etmiş olan Tarih ve Kültür Sohbetleri'nin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı.

‘Mim' sembolizmi üzerinde konuşuldu

Prof. Dr. İlhami Yurdakul ‘Bir Harf Bir Medeniyet, Mim Kitabı' isimli son kitabı üzerine yaptığı konuşmasında, kültür ve medeniyeti “mim” harfi sembolizmi üzerinden çeşitli örnekler üzerinden izah etti. Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Türk-İslam Medeniyeti'nde sanattan edebiyata, siyasetten tasavvufa, sözlü kültürden bürokrasiye, mistisizmden rüya tabirlerine, medreseden mektebe, ebcet hesabından musikiye ve gizli teşkilatlara kadar hemen hemen tüm alt disiplinlerde kullanılan mim sembolizmi üzerinden kültür ve medeniyetimizden örnekler verdi. Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un konuşmasında, tek bir harfin bile araştırma konusu olabileceğini, hakkında zengin malzemelerin bulunabileceğini ve alana özgün katkı sunabileceğini ifade ederek yaklaşık 20 yıllık bir emekle ortaya çıkardığı belge ve bilgilerden hareketle kaleme aldığı kitabının geçtiğimiz ay okuyucuyla buluştuğunu söyledi.

Büyük ilgi gören programa Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yanı sıra şehrin mülki idaresi, vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katıldı.