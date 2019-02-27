Tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat dönemi

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk, tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davadan çıkan kararın mağdurları memnun etmediğini fakat 'bir darbe girişimine karşı karar alınması'nın onlara teselli olduğunu belirtti.

Bilecik Atatürk İlköğretim Okulunda '28 Şubat Bin Yıl Sürmez' adlı konferans düzenlendi. Konferansa ASDER Genel Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk, Platform Başkan Vekili Emekli Öğretmen Gülten Aktaş, Platform Genel Sekreteri Sümeyye Dalgıç ve Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bulut, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Eğitim Bir-Sen Bilecik Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Yasemin Düzenli, okul müdürleri, öğretmenler ve sendika üyeleri katıldı.

‘Postmodern darbe' Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini aldı

Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Eğitim Bir-Sen Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Yasemin Düzenli, 28 Şubat'ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz bizi kırmadan Bursa'dan geldiler. Kendilerinin bu tecrübeyle alakalı olarak bizleri bilgilendirecekler. Bu yönde de onlara yaşadıklarından dolayı Rabbim razı olsun. Bizler bu konuda yolumuzu açacağız inşallah bu yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak. Platform Başkan Vekili Emekli Öğretmen Gülten Aktaş o dönemde Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı 28 Şubat sürecinde. Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bulut yine o dönemin öğrenci başkanı. Sümeyye Dalgıç'da genel sekreter o platformun. Üçünün de farklı hayat hikayeleri var o dönemde. Tabi ki içinizde o dönemi yaşayanlar vardır. Sizin belki acılarınız depreşecek tabi ki bizim de ama bir araya gelmenin ve doğru anlamanın, doğru tanımanın ne kadar önemli olduğunu da kavramış olacağız. Amacımız intikam duygusu kin duygusu ortaya koymak değil. 28 Şubat'ı doğru okuyup aynı hataları tekrar ettirmemek. Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve ‘postmodern darbe' olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 21 yıl geçti. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü günün adı 28 Şubat postmodern darbe” şeklinde konuştu.

"Yargının, '28 Şubat bir ihtilaldir' hükmünü vermesi açısından kutsaldır"

28 Şubat döneminde Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in imzasıyla ordudan ihraç edilen Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk ise, “Tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davadan çıkan karar 28 Şubat mağdurlarını memnun etmese de 'bir darbe girişimine karşı karar alınması' onlara teselli oldu. 28 Şubat 1997'deki tarihi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan ve ‘etkisi bin yıl sürecek' denilen kararın ardından yaşanan süreçle ilgili olarak yargı hükmü. Bu yönüyle dünkü dava Türkiye Cumhuriyeti açısından çok kutsal ve çok önemlidir. Yargının '28 Şubat bir ihtilaldir' hükmünü vermesi açısından kutsaldır" dedi.

"Yargı '28 Şubat bir ihtilaldir' hükmünü verdi"

28 Şubat döneminin 70 milyon insanın tamamen psikolojik baskı altına alındığı, post modern olarak adlandırılan dış eksenli bir darbe olduğunu belirten Arif Çelenk, "1960 dahil Türkiye birazcık rota kaydırdığında hemen dizayn edilme yolu seçilirken 28 Şubat'ta ilk defa TSK sivilleri kullanarak Türk milletinin kahir ekseriyeti mağdur edilmiştir. Yaş zedeler, yök zedeler, meb zedeler ortaya çıktığı gibi yaşı 70'e merdiven dayamış teyzeler hastanelere alınmamış, kamusal alan adı altında yaşlı insanlarımız kamu dairelerinden uzaklaştırılmıştır" diye konuştu.

"28 Şubat olmasaydı bugün 'süper güç'tük"

Çelenk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 28 Şubat'ta milletin dini değerlerine savaş açmak yerine milletin Çanakkale ruhuyla hareket etmesi halinde Türkiye'nin bugün sadece Afrin'i değil 15 Temmuz'u da yaşayacak duruma gelmeyeceğini de kaydederek, "28 Şubat olmasaydı bugün bölgesel güç yerine süper güç olmaya aday ülkelerden biriydik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan programda 28 Şubat sürecinde yaşanan olaylarla ilgili görsellerin ve o tarihe ait gazete kupürlerinin olduğu resimler de sergilendi.