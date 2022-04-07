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Tarihi Ahmet Çavuş Konağı'nda tadilat yaparken canından oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki tarihi konakta tadilat yapan usta, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi konakta tadilat yapan usta, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.


Osmaneli Belediyesi tarafından Camikebir Mahallesi Hacı Etembey Sokak üzerindeki tarihi Ahmet Çavuş Konağı satın alındı. Tarihi konakta güçlendirme ve yenileme çalışması başlatılırken, çalışmaları eski evleri onarma ve tadilat ustası Ziya Uysal'a verildi. 55 yaşındaki usta, tarihi konakta çalışma yaptığım esnada düşen üst kat beton plakasının altında kalarak hayatını kaybetti. Şahıs cenazesi, beton plakanın altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

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