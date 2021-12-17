Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet Jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet projektör ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.