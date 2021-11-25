Tarihi geçmiş ürünleri 5 liradan sattılar

Bilecik'te yeni açılan bir kuruyemişçi dükkanının önüne konulan ve kutusu 5 liraya satılan kestane şekerlerinin son kullanma tarihinin geçtiği, tarihin üzeri karalanarak ürünün vatandaşa satıldığı tespit edildi.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde yeni açılan kuruyemişçi dükkanı piyasa değeri yaklaşık 50 TL olan kestane şekerini iş yeri önüne açılışa özel fiyat yazarak 5 TL'ye satmaya başladı. Bir müşteri ise son kullanma tarihinin kırmızı kalemle kapatıldığını gördü. Müşteri hemen 153 Alo Zabıta hattını aradı. Durumu değerlendiren ekipler iş yerine denetim gerçekleştirdi. Son kullanma tarihi Şubat 2020 olan 9'arlı paket halinde 95 adet kestane şekerine el konuldu. İnsan sağlığı ile oynayan firmaya 427 TL para cezası uygulandı.