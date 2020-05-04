Tarihi Lefke Çarşısı bu yıl sonu hizmete gerecek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Tarihi Lefke Çarşısının, sürdürülen restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanması ile hizmete gireceği öğrenildi.

Tarihi çarşıda Osmaneli Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi Lefke Çarşısı içinde bulunan tarihi konakların restorasyonunun BEBKA destekleri ile devam ettiğini anlatan Başkan Şahin, "Yıl sonuna kadar 15 konağın restorasyonunu tamamlayacak olan Osmaneli Belediyesi Tarihi Lefke Çarşısını da yeni şekliyle hizmete açacağız. Burada kaybolmakta olan sanatların ayağa kaldırılacağı bin metre uzunluğunda kesintisiz bir görünüme kavuşacak Lefke Çarşısı turizmde Osmaneli'nin en büyük değerlerinden olacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Osmaneli MYO Aşçılık Bölümünüzde bu çarşıda yer alması ve eski Osmaneli-Osmanlı yemeklerini tekrar akademik bir şekilde turizm değeri olarak açığa çıkması bu bölgeye rağbeti arttıracak. Konak Otellerinde bu bölgede oluşturulması ile Tarihi Çarşıda 100 yatak kapasitesinin üzerinde bir konaklama kapasitesi de oluşacak. Belediye ve özel işletmecilerin diğer alanlardaki otelleri ile Osmaneli 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye ulaşıyor. 2020 yılı sonunda Osmaneli Korona virüs tehdidini de fırsata çevirerek restorasyonlarını tamamlayıp, turizmde sağlık bakanlığımızın tavsiyeleri sonrası sürpriz bir şekilde alternatif olarak gün yüzüne çıkacak. 2014 nisanından bu yana hızla devam eden Osmaneli de konak restorasyonları, sokak sağlıklaştırmaları, sağlık acısından Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, sportif organizasyonlar, eğitim toplantıları gibi aktiviteler sonrası yeni bir Safranbolu, yeni bir Beypazarı oluyoruz" dedi.