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Tarihi Lefke Çarşısının restorasyonu devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Tarihi Lefke Çarşısının restorasyonu devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Tarihi Lefke Çarşısının restorasyonu devam ediyor.


Tarihi Lefke Çarşısının Osmaneli Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Osmaneli "Tarihi Lefke Çarşısı restorasyonu tamamlandığında çok değerli bir turizm alanına sahip olacak. Otellerin, aşçılık okulunun, tapu,kadastro, noter, yöresel ürün satış yerleri, kaybolmakta olan sanatların canlandırıldığı iş yerleri gibi bu çarşıda yer alacak" dedi.

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