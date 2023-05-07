Bilecik’te son cemaat düzenlenmesi yapılan tarihi Orhan Gazi Camii ibadete kısa süreliğine kapatıldı.
Bilecik'te son cemaat düzenlenmesi yapılan tarihi Orhan Gazi Camii ibadete kısa süreliğine kapatıldı.
Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucus Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde bulunan 1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi cami son cemaat yerinin yapımı nedeniyle ibadete kısa süreliğine kapatıldı. Yerleşkeyi günde yüzlerce kişi ziyaret ederken, son cemaat yerinin bir an önce bitirilip caminin yeniden ibadete açılmasını istediler.