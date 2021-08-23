Tarihi panayırı bu yıl korona virüs vurdu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geleneksel olarak her yıl Eylül ayında düzenlenen Tarihi Osmaneli Panayırı bu yıl kurulmayacak.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, korona virüs (Covit-19) sürecinde ilçelerinde hassas kararlar alıp uyguladıklarını belirtti. Şahin, "Halkımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Osmaneli için değerli bir etkinlik olan tarihi panayırımız ilimizde en yoğun ziyaretçi akınını da beraberinde getiriyor. Statlarda bile yüzde 50 kapasite ile seyircinin alındığı ortamda, okullarımızda eğitimin başlayacağı dönemde panayırda oluşacak kalabalık ilçe halkımızın sağlığı acısından kabul edilemeyecek risk. Bu nedenle bu yıl daha önceden de ifade ettiğimiz gibi ilçemizde panayır kurulmayacak. İlerleyen yıllarda Dünya ve Türkiye Covid-19 salgınından kurtulduğunda Tarihi Osmaneli Panayırımızı daha farklı bir konsepte, sanat, kültür, spor ve tanıtım anlamında sebze ve meyve üretimimizi de destekler bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.