Tarihini yeniden yazıldığı arkeolojik kazıların konferansı gerçekleştirildi

Müzeler Haftası münasebetiyle, Bilecik'in ve arkeoloji tarihini yeniden yazıldığı ve arkeoloji dünyasında büyük ses getiren iki önemli alanda yapılan çalışmaların konferansı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü koordinasyonunda; Bilecik Belediye Başkanlığı ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nin destekleri ile yürütülen Bahçelievler Neolitik Kazı Alanı çalışmalarını ve sonuçları, kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından ilk günkü heyecanla yeniden anlatıldı. Konferans dahilinde, ulusal ve uluslararası yankı bulan, arkeoloji camiasında büyük heyecan uyandıran ve günümüzden 9 bin yıl öncesine ışık tutan alanın ileri ki süreçlerde arkeopark olması için yapılacak olan çalışmalara değinildi.

Konferansın 2'inci oturumunda İnhisar Belediye Başkanlığı ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nin destekleri ile yürütülen İnhisar İn Mağarası kazı çalışmaları değerlendirildi. Çalışmalara dair bilgi verilen sunum, Kazı Başkanı Dr. Deniz Sarı tarafından verildi.

Sunumun ardından, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Farklı tarihlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Gedikkaya, İn Mağarasında; günümüzden önce yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesi Epi Paleolitik Dönem'de ilk yerleşimlerin gizemli keşfi devam ediyor. Bu değerli tarihi yolculuklara bizleri sürükleyen kazı başkanımız Dr. Deniz Sarı hocama sunumu ve özverili çalışmalarından dolayı kendisine ve kazı ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Öte yandan konferansa Bilecik Belediye Başkan Vekili Vedat Kazıcı, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kazı çalışmalarında büyük emekleri olan arkeologlar, öğretim görevlileri, ve tarih severler katıldı.