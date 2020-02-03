İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım Kredi Kooperatifleri Bozüyük Mağazası açıldı

Genel Müdürlüğü’nü 3, dönem Bilecik Milletvekilliği yapan Fahrettin Poyraz’ın yürüttüğü Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmete açıldı.

Genel Müdürlüğü'nü 3, dönem Bilecik Milletvekilliği yapan Fahrettin Poyraz'ın yürüttüğü Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hizmete açıldı.


Orman İşletme Müdürlüğü karşında açılan tanzim satış mağazası direk üreticiden halka uygun fiyatla kaliteli ürünler satmayı hedefliyor.


Yüksek kalite ve özenle seçilmiş ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış mağazasında doğrudan çiftçilerden alınan doğal ürünler halkla buluşurken, bir çok yeni çeşitle ürün çeşitliliği genişletildi. Mağazada süt ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve tahin çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün tüketiciyle buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.