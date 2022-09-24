'Tarım Orman ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenecek olan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın amacı, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak olduğu bilgisi verildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, konu ile ilgili verdiği bilgide, “Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, genel, çiftçi, öğrenci, tema, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile banka çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tema kategorisinin konusu 2022 yılında 'Sen Üret Yeter' olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022. Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacak. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular kabul edilmeyecek” dedi.