Tarım ürünlerinin satıldığı dükkânda korkutan yangın

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde tarımsal ürünlerinin bulunduğu dükkânda çıkan ve kısa süreli büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çevre esnaf iş yeri içindeki tarımsal ürünlerin patlamasından büyük endişe duydu.

Alınan bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Sanayi 5. Sokak üzerinde İsa Öztürk'e ait ve içerisinde tarımsal ürünlerinin bulunduğu dükkânda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkânın içini sararken, sanayi esnafı içerideki tarımsal ürünlerin patlamasından ve yangını büyümesinden korktu. Yangına kısa sürede kontrol altına alan Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, alevlerinin diğer dükkânlara sıçramadan söndürdüler.

"Hemen itfaiyeyi aradım"

Yangını ilk gören kişi olan Gürsel Pakel isimli vatandaş, hemen itfaiyeyi arayarak ilgililere haber verdiğini anlatarak, "Ardından Tedaş'ı aradım. İçeride patlayıcı değil, gübre olduğunu söylüyorlar. İçeride gübre ve tarım ilaçları var. Başka bir şey yok” dedi.

"İtfaiyemizden Allah razı olsun, zamanında yetişmişler"

Dükkân sahibi İsa Öztürk ise, yangının sebebini bilmediklerini ifade ederek, “Haberi duyar duymaz olay yerine geldik. İtfaiyemizden Allah razı olsun, zamanında yetişmişler. Yangına müdahale etmişler. Allah'tan gelen bir şey şuanda sebebini bilmiyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz. İçeride tarım ilaçları ve gübre” şeklinde konuştu.

Öte yandan, maddi zarara yol açan yangınla ilgili polis geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çıkış nedenini araştırıyor.