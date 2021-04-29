Tarımsal alanda hangi sektörle kısıtlamadan muaf

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne genelge gönderdi. Genelgeye göre; Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Genelge doğrultusunda ilimizde tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları, tarımsal üretime devam edebilmeleri amacıyla belirtilen tarihler aralığında; bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS), hayvansal üretimde işletme kayıt belgesi, arıcılık faaliyetleri için Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesine (AKS), sahip üreticilerimiz tarımsal faaliyetlerine kısıtlama olmaksızın devam edebileceklerdir. Yoğunluk yaşanmaması adına ilgili belgelere üreticilerimiz e-devlet üzerinden de ulaşabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.