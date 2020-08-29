İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarladan kavun çalarken suç üstü yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri tarlada bir kişiyi tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri tarlada bir kişiyi tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Osmaneli'nin Büyükyenice köyünde Metin U. isimli çiftçi geldiği tarlasının içinde hafif ticari aracı ve yabancı bir kişinin kavunlarını topladığını gördü. Tarla sahibi jandarmayı arayarak bilgi verdi. Jandarma kısa süre içinde olay yerine geldiğinde Reşat T. isimli şahsın tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı. Şahıs, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Toplanan kavunlar ise tarla sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.