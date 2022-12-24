TARSİM üreticileri bilgilendirdi

Bilecik'te üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Bursa Bölge Müdürlüğü ile Bilecik il merkezi, bütün ilçeler ve belirlenen köylerde ‘Tarsim Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı. Düzenlenen toplantıya TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, TARSİM yetkilileri, ilgili kurum amirleri, çiftçi ve üreticiler katıldı. Toplantıda TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, branşlar ve teminatlar hakkında sunum yaparak, bilgi verdi. Üreticilerin sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.