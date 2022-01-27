Tartıştığı kayınbiraderini ayağından vuran enişte teslim oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde telefonda henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştığı kayınbiraderini yemek yediği lokantada ayağından vurarak yaralayan enişte, polise giderek teslim oldu.

Olay geçtiğimiz hafta ilçenin Haceloğlu mahallesi Atatürk caddesinde bulunan bir lokantada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ü ile H.Ü (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı telefonda tartışma yaşandı. Telefon konuşmasının ardından H.Ü silahını alaraktan lokantada yemek yiyen kayınbiraderi Ö.Ü' nün yanına geldi. Lokantada kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte H. Ü kayınbiraderine ateş açtı. Olay yerinden kayınbiraderini ayağından yaraladıktan sonra kaçan H.Ü için arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerinin telefonla arayarak teslim olması için ikna ettiği H.Ü., Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan H.Ü. adlı şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan H.Ü. tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.