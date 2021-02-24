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Taverna müziğinin usta sesi Arif Susam'ı hiç böyle görmediniz

Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Bilecik’te kolları sıvayıp çömlek ustalığına el attı.

Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Bilecik'te kolları sıvayıp çömlek ustalığına el attı. Hem şarkılarını söyleyen hem de çömlek yapan Arif Susam ilgi odağı oldu.


Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in daveti üzerine ilçeye geldi. Başkan Tekin ile birlikte Bozcaarmut Göleti'ni gezen Arif Susam buz tutan gölete hayran kaldı. Ardından ilçe merkezinde tarihi Soydan Boza'da soda ve pazarcık helvası ikram edilen Susam, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çömlek tezgahına geçti


Ardından ilçeye bağlı ve çömlekleri ile meşhur Kınık köyüne geçen Arif Susam, çömlek tezgahına oturdu. Burada kollarını sıvayan Susam, kendisine verilen topraktan harç ile hem şarkılarını söyledi hem de çömlek yaptı. Susam, bugünü hiç unutmayacağı söyledi. Pazaryeri'ne ilk defa geldiğini belirten Arif Susam, buranın doğa harikası bir yer olduğunu ve herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğini söyledi.

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