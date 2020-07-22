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Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği

Bilecik’te tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği düzenlendi.

Bilecik'te tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayinleri çıkan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi. Bilecik Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve vali yardımcıları katıldı. Vali Şentürk, kaymakamlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

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