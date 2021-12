TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Bir günlük ihracatımız 1 buçuk milyon dolar"

AK Parti Adıyaman Milletvekili aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Başkanı geçmiş dönem TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Ekonomik olarak G20'nin en büyük ekonomisi konumunda. İhracat noktasında tarihi rekorlar kırılıyor. Bu ülkede 1974 yılında bir yıllık ihracat 1 buçuk milyar dolarken şu anda 15 Ekim tarihinde açıklanmıştı, bir günlük ihracat 1 buçuk milyon dolar üzerine çıktı" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in öncülüğünde 2 gün sürecek olan 'AK Parti Teşkilat Akademisi' programında AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da katıldı. 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider' adlı anlatım sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "AK Partinin tek varlık nedeni millet. Yine milletimizle birlikte var olacağız. Yine sahada vatandaşlarımızla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Buradan aldığımız enerjiyle motivasyonla inşallah daha etkili şekilde yola devam edeceğiz. Türkiye'ni son dönemde yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Kim nerede duruyor, kim nasıl siyaset izliyor bu konuyla ilgili siz de takdir ediyorsunuz ki kamuoyu önünde zaten her şey" dedi.

"1974 yılında bir yıllık ihracat 1 buçuk milyar dolarken şuanda bir günlük ihracat 1 buçuk milyon dolar üzerine çıktı"

Türkiye'nin şu anda çok kritik bir eşiğe doğru gittiğini anlatan AK Parti Adıyaman Milletvekili aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Ekonomik olarak G20'nin en büyük ekonomisi konumunda. İhracat noktasında tarihi rekorlar kırılıyor. Bu ülkede 1974 yılında bir yıllık ihracat 1 buçuk milyar dolarken şu anda 15 Ekim tarihinde açıklanmıştı, bir günlük ihracat 1 buçuk milyon dolar üzerine çıktı. Yani bir yılda yapılanı bir günde yapacak bir noktaya geldik. Hem ihracat rakamları böyleyken hem ekonomik büyüme, makro ekonomiden gelen göstergeler, hep iyi yolda seyrediyor ki pandemi şartlarına rağmen" dedi.

"Türkiye dünyada da pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi"

Aydın, Türkiye'nin dünyada da pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi olduğunu anlatarak, "Tamamen vatandaşımıza en ufak bir sıkıntı yaşatmadan, ücretsiz olarak bu tedaviyi teşhisi aşı ve testte dahil yapıyoruz. Gerçekten Türkiye bu noktada çağ atlamış, dünyanın da gıpta ile baktığı bir ülke haline gelmiş ve hal buyken zaman zaman darbe girişimleri hep gördük. Geçmişte de gördük özellikle AK Parti sürecinde de cumhuriyet mitinglerinden 2006 yıllarından bu güne kadar e-muhtıralardan, parti kapatma davalarına kadar, geziden 25 Aralığa, sokak hendek eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar, mit krizine kadar bunların her birinin ayrı bir darbe girişiminin olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Türkiye bu kadar büyürken dünyanın 11 projesinin 6'sını yaparken şu anda Bilecik'te dahil bir tıp fakültesi var, üniversitesi var. Bunlar hayal ötesi şeylerdi. Ama her alanda her yerde muazzam yatırımlar, hizmetler varken ve bu kadar emin adımlarla yoluna ilerlerken bu sefer tabi cebimize, kur üzerinden, döviz üzerinden saldırıların olduğu çok net ortadadır" dedi.

"Ufak tefek vatandaşımıza yansıyan sıkıntıları da görüyoruz"

Ahmet Aydın, konuşmasının devamında, "Ekonomik anlamda izah etmek çok kolay değil çünkü ekonomik veriler bu kadar iyi bu kadar güzel, dünyanın en büyük projelerini yapıyorsunuz, büyüme rakamları ihracat rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kur üzerine ciddi bir saldırının olduğu ortada. Vatandaşımız bunu biliyor, kaldı ki dünyanın pek çok yerinde şu anda Amerika son 39 yılın en büyük enflasyonunu yaşıyor. Yani faizi 0,25 iken enflasyon 6,8'e çıkmış. Yani faiz enflasyon dengesine baktığımızda 25-30 kat fark var. Türkiye'de bu kadar fark yok ki. Kıyamet koparmaya çalışıyor. Ufak tefek tabii ki vatandaşımıza yansıyan sıkıntıları da görüyoruz. Ama yine bunu çözecek iradenin de AK Parti iradesi Tayyip Erdoğan İradesi olacağını da hepimiz biliyoruz" dedi.

"Gerek memur maaşları, gerek asgari ücretle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bugüne kadar vatandaşımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik"

Aydın, konuşmasının sonunda, "Gerek memur maaşları, gerek asgari ücretle ilgili çok ciddi çalışmalar var bugüne kadar vatandaşımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Bundan sonraki süreçte de yine ezdirmeyeceğiz, ezdirmeyiz de. Dolayısıyla vatandaşımızı rahatlatacak her türlü tedbirleri, esnafımızı da çiftçimizi de memurumuzu da tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Ne yaptığını bilen, öngörüsü, vizyonu olan, hedefleri olan bir siyasal iktidarız ki 19 yılın üzerinde iktidar tecrübesi oluştu. Zor badirelerden geçtik. Yani geçmişte en ufak bir krizde, bir kitapçık fırlatmada faizlerin 7 bin 500, 800 binlere çıktığı bir Türkiye vardı. Geçmişte bir yazarkasa atıldığında hükümetlerin dağıldığı bir Türkiye vardı. Koalisyonlarla yönetilemeyen bir Türkiye vardı, krizlerle baş edemiyordu. Turkiye'deki yöneticiler dışarıdan belirleniyordu. Bir IMF memuru Türkiye'ye geldiğinde o hafta bütün gazete manşetleri, bütün ana haberlerde, eli çantalı bir IMF memuru beliriyordu. Acaba önümüzdeki ay memurun maaşını verebilecek miyiz, acaba bize kredi verebilecek mi? 3 kuruş borç almak için en az 40 atıyorduk. Gene zor veriyorlardı, verseler de şu parayı sizin istediğiniz yerde değil de bizim istediğimiz yerde kullanın diyorlardı" dedi.

"Hamdolsun o günden bugüne bütün engelleme girişimlerini, tüm darbe girişimlerine rağmen ciddi bir mesafe aldık"

Türkiye'ye zor şartlar altında AK Parti'nin devraldığı anlatan Aydın, "Krizlerle, koalisyonlarla hakikaten adeta iflas bayrağını çekmiş, bir durumdaydı. Hamdolsun o günden bu güne bütün engelleme girişimlerini, tüm darbe girişimlerine rağmen ciddi bir mesafe aldık. Bundan sonraki süreçte de gene var olan sorunları çözecek olan irade bu iradedir. Bunu ortaya koyduk zaten biliyoruz. Ama hiç yönetemeyecek olan siyasi partilerin bir araya bile gelmesi mümkün olmayan, ortak politikaları olması mümkün olmayan, akıl dışı, olağan dışı bir şekilde bir araya zorla getirmeye çalışan siyasi partileri de görüyoruz" dedi.