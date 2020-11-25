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TCDD üst geçidi üzerinde bulunan asansöre bakım yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yayalar tarafından en çok kullanılan güzergâhlardan biri olan TCDD üst geçidi üzerinde bulunan asansörler revize ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yayalar tarafından en çok kullanılan güzergâhlardan biri olan TCDD üst geçidi üzerinde bulunan asansörler revize ediliyor.


Çalışma ile birlikte, ilk olarak üst geçitte yer alan asansörlerin kapsamlı bakımı yapılırken, kapılar ve hasarlı kısımlar değiştirildi. Kontrol yönetmeliğine uygun bir şekilde yenilenen asansörler bir süre kullanım dışında kalırken, ekipler vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür ettiler. Çalışmalar TCDD üst geçidinin ardından mahalle konakları ve Metristepe Kültür Merkezi'nde de yapılacağı bildirildi.

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