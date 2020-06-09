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TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret

Bilecik’te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.

Bilecik'te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan özel çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerini karşısında gören özel çocuklar ve ailesi çok mutlu oldu. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler verirken, bir çocuk evinin balkonundan kağıda yazdığı "Polisi seviyorum" yazısını göstererek, sevgisini gösterdi.

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