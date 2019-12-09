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Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.


Başta sokak hayvanları olmak üzere birçok hayvan türünün tedavi olduğu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez yaralı bir atmaca kuşu tedavi oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kanatlarından yaralı olarak bulunan atmaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salındı.


Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen atmacayı tedavi ettikten sonra doğal ortamına saldıklarını belirtti.


Öte yandan Avcı, yaralı sokak ve yaban hayvanlarının haber verilmesi durumunda tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktıkları bilgisini verdi.

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