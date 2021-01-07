Tek isteği akülü tekerlekli sandalye

Bilecik'te yalnız başına yaşayan ankilozan spondilit hastası Şafak Songur, rahat yürüyemediği için tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu belirterek, "Kendi başıma işlerimi halletmem ve dışarı çıkmam için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var" dedi.

Beşiktaş Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Songur, 21 yaşında yakalandığını rahatsızlık sebebi ile yaşamının ciddi ölçüde zorlaştığını anlattı. Halk arasında 'omurga ya da bel romatizması' olarak bilinen ankilozan spondilit hastalığı sebebi ile rahat yürüyemediğini belirten Şafak Sorgur, "Sağ kolum ve sol bacağımda ciddi boyutta his kaybım var. Elime ateş koysalar ve yansa hissetmiyorum. Kendi başıma işlerimi halletmem ve dışarı çıkmam için akülü tekerlekli sandalye ihtiyacım var. Hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Şuan ben bekarım ve hasta olmadan önce çalıştığım inşaatlardan malulen emekli oldum. Evde tek başıma yapabildiğim kadarıyla işlerimi yapmaya çalışıyorum. Tedavi olsam da bu hastalığın bir nevi tam çaresi yok. Çarşıya çıkmak istediğim zaman buradaki komşularım Allah razı olsun yardımcı oluyorlar. Bazen çarşıya elimde baston saatlerce inmek sürüyor. Hep evde oturmak olmuyor. Onun için çarşıya inip çıkabileceği bir akülü tekerlekli sandalye ihtiyacım var ”dedi.

Öte yandan ankilozan spondilit, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan; omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olarak biliniyor. İltihaplanma sonucu bu iki kemik birleşerek tek bir kemik hâlini alır. Genetik faktörün oldukça belirleyici olduğu ankilozan spondilit erkeklerde daha sık görüldüğü gibi hastalığın seyri de daha hızlı ilerler ve tedavisi yoktur.