Tek katlı ahşap ev çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15:00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Kök'e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören köylüler 112' yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletmesi yangın söndürme arazözleri sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Köylüler de itfaiye ekipleriyle beraber yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.