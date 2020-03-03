Tekmelerin havada uçuştuğu maçta sadece bir futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi

Bilecik'te oynanan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçının 75'inci dakikasında 22 oyuncunun karıştığı tekmeli tokatlı kavgada sadece bir futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesi tepkiyle karşılandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 18'inci hafta müsabakasında ligin şampiyonluk adayı Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Maçın 75'inci dakikasında Bilecikspor kalesi arkasında ısınan Bileciksporlu futbolular ile 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncular arasında sözlü sataşma oldu. Bunun gören bir 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak, ısınan Bilecikspor futbolcuları ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı taraftar da sahaya girdi ve olaylar büyüdü. Kavgaya 22 futbolcuda dahil olunca oyun durdu. Maçın orta hakemi yaklaşık 5 dakika süren olayları yardımcıları yanına çağırarak seyrederken, olaylar sonunda Bileciksporlu futbolcu Yasin Eroğlu ve 1308 Osmaneli Belediyesporlu yedek kulübesinden Ahmet Bal'a kırmızı kart gösterdi. Maç sonundan hakem ve gözlemci raporunda olaylara karışan M. Can Kırdağ'da tespit edilerek rapor edildi. Bu üç oyuncu disiplin kurulan sevk edilirken, toplanan kurul üyeleri halem raporlarına göre Yasin Eroğlu ve Ahmet Bal'a 2 maç, M. Can Kırdağ'a ise 1 maç ceza verdi.

Karara tepki

Maç sonundan bir çok futbolcunun birbirine tekme ve tokat attığı maç sonrası maç sonunda 1 oyuncunun disipline sevk edilmesi tepkilere neden oldu. Bileciksporlu taraftarlar maçı canlı yayın veren yerel sitede bütün olayların aleni bir şekilde görüldüğünü, 1308 Osmaneli Belediyespor'dan en az 3 futbolcunun daha disipline sevk edilmesi gerektiği söyledi. Yaşanan olaylarda maçın gözlemcisi ve maçın orta hakemini suçlayan taraftarlar, kararın tekrar gözden geçirilmesini istediler.

Öte yandan bu karar sonrası Bilecikspor yönetimi maç sonunda olaylara karışan 1308 Osmaneli Belediyesporlu 4 oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.