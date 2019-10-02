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Tekvando Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyeri tekvando sporcusu Zeynep Nur Sarıçiçek, İspanya’da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyeri tekvando sporcusu Zeynep Nur Sarıçiçek, İspanya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.


İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonasının ilk gününde 41 kilogramda Zeynep Nur Sarıçiçek, Avrupa ikincisi oldu. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tekvando sporcusu olan Zeynep Nur, daha önce de dünya üçüncüsü olmuştu. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyeri, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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