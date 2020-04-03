Televizyonu arızalanan yaşlı teyzeye Vefa Sosyal Destek Grubundan destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Havva Karadağ'ın arızalanan televizyonunu zabıta ekipleri alarak arızası giderilerek teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Havva Karadağ'ın arızalanan televizyonunu Zabıta ekipleri alarak arızası giderilerek teslim edildi.

Camikebir mahallesi Cumhuriyet caddesinde yaşayan Havva Karadağ, akşam vakti evde otururken televizyonu arıza yaptı. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen çalışanlar, zabıta ekiplerini Karadağ'ın yaşadığı eve yönlendirdi. Zabıta ekipleri yaşlı teyzenin evine giderek arızalanan televizyonu alıp en yakın televizyon tamircisine götürdüler. Arızası giderilen televizyonu zabıta ekipleri tekrardan alarak Havva teyzenin evine teslim etti. Havva teyze, desteklerinden dolayı zabıta ekiplere teşekkür etti. Allah devletimize milletimize zeval vermesin bu virüs illetinden de de bütün milletimizi korusun dedi.