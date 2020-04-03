İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Televizyonu arızalanan yaşlı teyzeye Vefa Sosyal Destek Grubundan destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Havva Karadağ’ın arızalanan televizyonunu zabıta ekipleri alarak arızası giderilerek teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Havva Karadağ'ın arızalanan televizyonunu zabıta ekipleri alarak arızası giderilerek teslim edildi.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Havva Karadağ'ın arızalanan televizyonunu Zabıta ekipleri alarak arızası giderilerek teslim edildi.


Camikebir mahallesi Cumhuriyet caddesinde yaşayan Havva Karadağ, akşam vakti evde otururken televizyonu arıza yaptı. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen çalışanlar, zabıta ekiplerini Karadağ'ın yaşadığı eve yönlendirdi. Zabıta ekipleri yaşlı teyzenin evine giderek arızalanan televizyonu alıp en yakın televizyon tamircisine götürdüler. Arızası giderilen televizyonu zabıta ekipleri tekrardan alarak Havva teyzenin evine teslim etti. Havva teyze, desteklerinden dolayı zabıta ekiplere teşekkür etti. Allah devletimize milletimize zeval vermesin bu virüs illetinden de de bütün milletimizi korusun dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.