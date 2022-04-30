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“Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” ilk yardım seminerleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” ile Bilecik’te ilk yardım kursları eğitim vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” ile Bilecik'te ilk yardım kursları eğitim vermeye başladı.


Bilecik'te “Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” çerçevesinde öğrenci ve velilerle verilecek olan 'İlkyardım Seminerleri' başladı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Gülay Karakaş tarafından proje dahilinde olan okullarda öğrencilere eğitimler verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, verilen eğitimlerle; ilkyardım konusunda farkındalığın oluşturulması ve meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.


Öte yandan ilk yardım seminerlerinin, velilere yönelik uzaktan-çevrimiçi olarak da devam edeceği ifade edildi.

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