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‘Temel Kimyasallar' kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görüldüler

Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri, ‘Temel Kimyasallar’ kategorisinde 3’üncülük ödülüne layık görüldüİstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) düzenlediği 10.

Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri, ‘Temel Kimyasallar' kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görüldü


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) düzenlediği 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ödülleri sahiplerini buldu. Organizasyon kapsamında 'Temel Kimyasallar' kategorisinde 3'üncülük ödülüne Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Çongur'un ortak yaptığı 'Sürfaktan Modifiye Tek Kullanımlık' ve 'Ucuz Bir Elektrokimyasal Fenol Sensörü' isimli çalışması layık görüldü.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, öğretim görevlilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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