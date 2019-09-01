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Ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkardı

Bilecik’te ters yönde süratlı bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi.

Bilecik'te ters yönde süratlı bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi.


Vezirhan-Bilecik karayolunda sabah saatlerinde sürücüler kendilerini şok eden bir manzarayla karşılaştı. Ters yönde hızla sol şeritte ilerleyen bir araç kazaya davetiye çıkardı. Şeyh Edebali Üniversite yakınlarından geçerken bir çocuk tarafından kameraya çekilen sürücü, kendi yollarında ilerleyen diğer sürücüleri korkuttu. Vatandaşlar, sürücünün en ağır cezayı alması gerektiğini belirttiler.

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