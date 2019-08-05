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Tesadüf eseri bulundu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir vatandaş tarafından tesadüf eseri bulunan yaralı leylek, Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir vatandaş tarafından tesadüf eseri bulunan yaralı leylek, Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Söğüt'e bağlı Hayriye Köyü'nde yüksek gerilim hattına çarpan leylek Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından tedavi altına alındı. Konu hakkında bir açıklamada bulunan Sağlık İşleri Müdürü İsmet Şener Erol, “Hayriye Köyü'nde yüksek gerilim hattına çarpan leylek duyarlı bir vatandaş tarafından bizlerle teslim edildi. Yaralı leyleğimiz tedavisinin ardından iyileşene kadar merkezimizde ağırlayacağız. İyileştikten sonra doğal ortamına salacağız” dedi.

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