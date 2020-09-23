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Tıp Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Tıp Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Bilal Şentürk'ün yanı sıra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin katıldı. Toplantıda, Tıp Fakültesinin kurulum aşaması ve daha sonraki süreçlerde yapılacaklar görüşüldü. Ayrıca, Bilecik'te sağlık alanındaki diğer paydaşı olan İl Sağlık Müdürlüğü ile üniversite koordinasyonun görüşüldüğü toplantıda bilgi ve fikir alışverişi yapıldı.

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