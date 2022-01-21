Tıp Fakültesi öğrencileri 'Beyaz Önlük' giydiler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini sürdürdükleri Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Kongre Merkezinde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydiler.

Tıp Fakültesi öğrencileri için bir ritüel olan gerçekleşen 'Beyaz Önlük Giyme' törenine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sakarya il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Geçirdiğimiz covid salgını bizlere tıp biliminin ne denli önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir"

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteler arasında iş birliğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitimlerine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Eğitimlerine Sakarya Üniversitesi çatısı altında devam eden öğrencilerimize sağladığınız imkanlar inanıyorum ki iş birliklerimizin güçlenerek devam etmesini sağlayacaktır. Geçirdiğimiz covid salgını bizlere tıp biliminin ne denli önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bizler de bu koordinasyon ve motivasyonla sağlık ordumuza yeni neferler yetiştirmeye devam edeceğiz. Tıp Fakültesi öğrenciliği; hekimlik mesleğinin ilk basamağıdır. Sizler artık birer hekim adayısınız. Bu başarınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bugün giyineceğiniz beyaz önlükler, sizlere bir sorumluluk yükleyecek ve sizler bu sorumluluğu hayatınız boyunca taşıyacaksınız. Etik değerlere saygılı, akıl ve bilimi kendisine yol edinmiş, milli ve manevi değerleri yüksek birer hekim olarak üniversitelerimizden mezun olacaksınız. Tıp fakültelerimizde aldığınız eğitimleri, edindiğiniz tecrübeleri meslek hayatlarınıza yansıtacak; insanlarımızın hayatlarına dokunacaksınız. Özveri, özgüven ve sabır gerektiren zor; bir o kadar da kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. İnsanları, Kanuni Sultan Süleyman'ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizelerinde değindiği o muteber sıhhate kavuşturacaksınız” ifadelerini kullandı.