Tır kaza yaptı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Bilecik'te, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, sabaha karşı Bilecik- Sakarya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ali Sevim idaresindeki 41 ACR257 çekici plakalı tır, Bayırköy Organize sanayi bölgesi kavşağında henüz sebebi belli olmayan bir nedenden kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük maddi hasara uğrayan tırın sürücüsü Sevim ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, yolda işaretleme yaprak güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan tır nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü