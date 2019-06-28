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Tır yoldan çıktı; 1 yaralı

Bozüyük ilçe merkezi girişinde yoldan çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, çevre yolu Bozüyük girişinde meydana gelen kazada, Bahattin K. idaresindeki 31 KOL 85 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken kazaya karışan aracın kaza mahallinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Diğer taraftan kazaya karışan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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