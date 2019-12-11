İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırın çarptığı ayı telef oldu

Bilecik’te aniden kara yoluna çıkan ayı, seyir halindeki tırın çarpması sonucu telef oldu.

Bilecik'te aniden kara yoluna çıkan ayı, seyir halindeki tırın çarpması sonucu telef oldu.


Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bursa D-200 kara yolu üzerinde, ormanlık alandan aniden yola fırlayan ayıya tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan hayvan telef oldu. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek gerekli çalışmayı başlattı. Ekipler telef olan ayıyı gömdü.


Kazanın yaşandığı bölgede çok sayıda ayı olduğu ve hayvanların ormanlık alanlar arasında geçiş yapmak için D-200 kara yolunu kullandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.