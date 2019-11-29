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Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik’te orta refüjde çöp temizliği yapan taşeron işçilerinden biri, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'te orta refüjde çöp temizliği yapan taşeron işçilerinden biri, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.


İddialara göre; Bilecik-Osmaneli D650 karayolu Bayırköy beldesi mevkiinde orta refüjdeki pislikleri temizleyen taşeron işçilerinden Yunus Kadem'e (60) Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde bulunan Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı tır çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücü gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan taşeron işçinin yakınları hemen hastaneye akın ederken, aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu.

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