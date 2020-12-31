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Tırın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesindeki su damacanaları yola savrulması sonucu ulaşım bir süre aksadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesindeki su damacanaları yola savrulması sonucu ulaşım bir süre aksadı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çimen, idaresindeki 26 BN 740 plakalı tıra Bursa'nın Orhangazi ilçesinden yüklenen 19 ve 5 litrelik damacana sularını Eskişehir'e götürmek için yola çıktı. Araç, Osmaneli İlçesi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kavşağına geldiğinde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı dorsedeki su damacanaları yola savruldu. Durumu fark eden sürücü Çimen, aracını yol kenarına çekerek kendi imkânlarıyla arkadan gelen araçların zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polisler gerekli tedbirleri alarak yolu tek trafiğe açtılar. Yola savrulan ve sağlam olan su damacanaları başka bir tıra yüklenmesiyle yol tekrardan trafiğe açıldı.

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