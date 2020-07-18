TMO'da buğday alımı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Bilecik'teki alım yerini ziyaret ederek, "İlimizde üretim yapılan alanlar çok farklı özelliklere sahiptir. 120 metreden bin 450 metrelere kadar değişen rakımlarda, farklı iklimsel özellikler gösteren ve farklı arazi özelliklerine sahip alanlarda buğday üretimi yapılmaktadır" dedi.

Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mikail Babur ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinin Bilecik'te ki alım yerini ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Buğday alım yerinde yapılan incelemede, İl Müdürü Necmettin Yoldaş üreticilerle görüşerek kantara gelen buğdayları inceledi. İl Müdürü Yoldaş; “İlimizde üretim yapılan alanlar çok farklı özelliklere sahiptir. 120 metreden bin 450 metrelere kadar değişen rakımlarda, farklı iklimsel özellikler gösteren ve farklı arazi özelliklerine sahip alanlarda buğday üretimi yapılmaktadır. Dolayısıyla verimler farklılık göstermekte olup ortalama verimler ise 365-750 kg/da aralığında değişmektedir” dedi.

TMO'da ton başına bin 400 liradan bin 700 liraya kadar alım yapılıyor

Ayrıca ofisin Bilecik'te alım yapıyor olmasının çiftçiler açısından fiyat avantajı sağladığını, TMO fiyatlarının piyasa fiyatlarının üzerinde olduğunu ve serbest piyasa koşullarında fiyatları yukarı yönde etkilediğini belirtti. Piyasada şu an buğdayın ton fiyatı bin 400-bin 500 lira iken TMO'da ise ton başına bin 400 liradan bin 700 liraya kadar alım yapıldığını öğrenildi.