Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyelerinin kadro beklentisi

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri "Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz" diye haykırdılar.

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Toç Bir-Sen Bilecik İl Başkanı Nur İşler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine tepki gösterdi. Bu durumun çalışanlar üzerinde moral ve motivasyonunu düşüklüğüne yol açacağını ifade eden İşler sözlerine şöyle devam etti;

"Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktır. Biran önce sözleşmelerini sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklama sonra hazırlanan mektup Bilecik Milletvekillerine gönderildi.