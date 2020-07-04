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Tokalaşma, kucaklaşma, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları Pazaryeri Belediye Başkanlığı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları Pazaryeri Belediye Başkanlığı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarında, normalleşme süreci ile birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde yapılabilecek. İlçede bulunan düğün salonlarında dezenfekte çalışmaları ve normalleşme sürecinde belirlenen yeni kurallar uygulanarak, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri asılarak düğün salonları düğünler için hazır hale getirildi.


Yeni kurallar gereği, misafir girişlerinde ateş ölçümü ve maske takma zorunluluğu getirilirken karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklaşma, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak.

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