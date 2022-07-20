Bilecik'in Bayırköy beldesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayırköy'de sabah saatlerinde seyir halinde olan 11 ABD 122 plakalı tomruk yüklü çekici tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Yangını fark eden sürücü olayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Bayırköy Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını ivedilikle söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi.