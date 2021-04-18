Toplu iş sözleşmesi mutlu sonla noktalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Midal Cables ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi mutlu sonuçlandı.

Yaklaşık 3 aydır süren görüşmeler sonucunda Türk Metal Sendikası yüzde 29.5 oranında zam alarak üyelerini sevindirdi. Fabrikada işçiler ile buluşan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, zorlu bir süreçte işveren ile anlaşmayı sağladıklarını söyledi. Demir, "Sendikamız Türk Metal ile Midal Cables arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz anlaşma ile sonuçlanmıştır. Üyelerimizin 1 Ocak 2021 günü itibarı ile aldıkları ücretlerine yüzde 29,5 oranında zam yapılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bize inanan, güvenen üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.