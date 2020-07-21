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Trabzon ve Bursa valilerinden Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bursa Valisi Yakup Canbolat, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bursa Valisi Yakup Canbolat, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoglu, 14 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Bilecik'in Osmaneli ilçesini ziyaret etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, burada dua etti. Yerleşke içinde bilgi alan valiler, ardından kentten ayrıldı.

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