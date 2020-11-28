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Trafik ışıklarında görünmez kaza

Bilecik’te trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Bilecik'te trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.


Bilecik merkez istikametinden Sanayi Rampası istikametine seyir halindeki Hüseyin Ö. idaresindeki 11 AZ 585 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki ışıklarda durdu. Aynı istikametten gelen Fırat T. yönetimindeki 54 TT 923 plakalı otomobil duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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