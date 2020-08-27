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Trafik kazası orman yangınına sebep oldu

Bilecik-Yenişehir karayolunda 2 tırın çarpışmanın sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hafif yaralandığını trafik kazası sonrası çıkan ve yakındaki ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgilere göre plakası alamayan Mustafa Durak yönetimindeki tır il Hüseyin Demirci'in kullandığı tır, Yenişehir yolu Zeybek Çamları mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan tırlar kullanılmaz hala gelirken, kıvılcımlar yakındaki ormanlık alan sıçradı. Yangına Orman İşletme, Bilecik il ve ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Olay sebebi ile Bilecik-Bursa karayolu ulaşıma kapandı.

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