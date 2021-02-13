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Trafik polisi akülü arabası ile kaldırımda bulunan çocuğa ehliyet ve ruhsat sordu

Bilecik’te akülü arabasıyla dışarı çıkan bir çocuk ile trafik polisi ararasında tatlı diyaloglar güldürdü.

Bilecik'te akülü arabasıyla dışarı çıkan bir çocuk ile trafik polisi ararasında tatlı diyaloglar güldürdü.


Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Yediler Camii civarında bir trafik polisinin, ailesi nezaretinde akülü arabası ile kaldırımda seyir halinde bulunan 4 yaşındaki Kayra Dönmez isimli çocukla girdiği diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Akülü arabayı durdurup ehliyet ve ruhsat isteyen polis memuruna minik Kayra'nın verdiği hazır cevaplar ise büyümüş de küçülmüş dedirtti. Ufak bir gülümsemeye dahi ihtiyacımızın olduğu pandemi sürecinde, trafik polisinin minik Kayra'ya karşı sergilediği sıcak ve samimi tavır vatandaşların beğenisini topladı.


Diğer yandan, trafik polisi ve Kayra arasında yaşanan diyalogların olduğu video sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılırken, videoya yapılan yorumlarda Türk Polis Teşkilatı'na destek mesajları da gözlerden kaçmadı.

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