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Trafikte dörtnala ilerleyen at görenleri hayrete düşürdü

Bilecik’te bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, başı boş bir şekilde trafikte dört yana koşan at çoğu aracı geride bırakırken trafiği adeta birbirine kattı.

Bilecik'te bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, başı boş bir şekilde trafikte dört yana koşan at çoğu aracı geride bırakırken trafiği adeta birbirine kattı.


Bozüyük-Bilecik D650 karayolu üzerinde ilerleyen bir sürücü Kurtköy Kavşağına geldiği esnada önünde dörtnala koşan at gördü. Hemen cep telefonuna sarılan sürücü o anları kayıt altına alırken, görüntüde başıboş trafikte dört yana koşan at çoğu aracı geride bıraktığı görüldü. Sürücülere zor anlar yaşatan at görenleri hayrete düşürürken, bazı sürücüler de bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldılar.

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